شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري في الجونة لحضور عرض فيلمها التونسي «نورا تحلم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشهد مهرجان الجونة السينمائي مساء الثلاثاء عرض الفيلم التونسى «نورا تحلم» للنجمة هند صبرى، حيث يشارك الفيلم في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان، وينطلق عرض الفيلم في تمام السابعة مساء، على أن تقام سجادة حمراء لأبطال وصناع العمل والفنانين المقرر حضورهم العرض.

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ووصلت النجمة هند صبرى إلى الجونة من أجل حضور عرض فيلمها، بعد أن أمضت عدة أيام في إسبانيا لمشاركة الفيلم في مهرجان سان سيباستيان، ومن قبل تم عرضه للمرة الأولى في مهرجان «تورونتو» السينمائى حيث شارك في الاختيار الرسمي لقسم استكشاف مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.

وتقدم هند في الفيلم شخصية «نورا» وهى فتاة تنتمى للطبقة الكادحة في تونس ومعاناتها اليومية مع سجن زوجها والمضايقات التي تتعرض لها بسبب تاريخه الإجرامى وعلاقتها بأطفالها وزوجها كيف تتغير مع خروج زوجها من سجنه.

وفيلم «نورا تحلم»، يشارك في بطولته بجانب هند صبرى كل من لطفى العبدلى وحكيم بومسعودى، إيمان شريف، جمال ساسى وسيف الضريف، ومن إخراج هند بوجمعة.