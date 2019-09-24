شكرا لقرائتكم خبر عن ثناء يوسف: الأمم المتحدة تنظر لمصر كدولة لها وزن وثقل دولي كبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الكاتبة الصحفية ثناء يوسف، محررة مكتب الأخبار في نيويورك، إن مصر من بين المؤسسين للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن قضية المناخ تحتل اهتمامًا كبيرًا بالأمم المتحدة.

وأضافت «يوسف»، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن مصر قيمة وقامة كبيرة لها وزن وثقيل دولي كبير في نظر الأمم المتحدة والعالم أجمع، أن أهم ما لفت انتباهي بكلمة السيسي، تأكيده أن حل القضية الفلسطينية ضمان لاستقرار العالم أجمع، باعتبارها قضية تمس العالم أجمع، معقبة: «القضية الفلسطينية في قلبنا جميعًا»، منوهة إلى أن الرئيس السيسي، في حديثه عن سد النهضة طمأن المواطنين أن المفاوضات تسير وأنه على يقين بالوصول لحل، وهذا يؤكد أنه حريص على تحقيق السلام بالمنطقة.

واعتبرت «يوسف» أن كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام الأمم المتحدة بمثابة دعاية انتخابية.