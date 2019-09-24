شكرا لقرائتكم خبر عن مياه شمال سيناء: بدء تحصيل فواتير الاستهلاك بنظام الدفع الفوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقرر تطبيق سداد فواتير استهلاك المياه في شمال سيناء عن طريق الدفع الفوري، وذلك تيسيرًا على المواطنين.

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وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء في بيان، الثلاثاء، أنه سيجري تنفيذ ذلك طبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتيسير الإجراءات الحكومية على المواطن، ويأتي تمشياً مع الاستراتيجية العامة للدولة تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بالاستفادة من الأساليب التكنولوجية الحديثة وتفعيلها للتيسير على المواطنين. حيث وافق المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على ضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة من الشركات التابعة لصالح المواطن.

وأضاف بيان الشركة أن المهندس سعيد بدة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المياه والصرف الصحي بسيناء (شمالا وجنوبا) قرر استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية لتحقيق أفضل خدمة للمواطن، خاصة في ظل التحديات التي تشهدها مصر عامةً وسيناء بصفةٍ خاصة. حيث قام القطاع التجاري في الشركة بالتعاون مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بإطلاق خدمة دفع الفواتير عن طريق شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية، والتي تمكن العملاء من دفع الفواتير أو أي جزء منها بواسطة إدخال كود المشترك المكون من 6 أرقام والموجود في أي فاتورة سابقة.

وأوضح البيان أنه يمكن السداد عن طريق ماكينات فورى المنتشرة في أنحاء الجمهورية أو عن طريق الموقع الرسمي للشركة باستخدام كروت الائتمان بشتى أنواعها أو عن طريق ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة بجميع البنوك داخل جمهورية مصر العربية، مع تميز الخدمة بخصم المبلغ المدفوع من إجمالي قيمة الفاتورة فوراً.