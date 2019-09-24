شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يلتقي رئيس وزراء باكستان بمقر الأمم المتحدة بنيويورك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وكان الرئيس السيسي قد ألقي كلمة مصر أمام الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تركزت على مُجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، فضلا عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يلتقي رئيس وزراء باكستان بمقر الأمم المتحدة بنيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.