شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصيادلة تحقق مع أصحاب سلسلة «19011»: العقوبة قد تصل للشطب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة الصيادلة بالقاهرة، استدعاء ملاك مجموعة صيدليات ١٩٠١١ للتحقيق في مقر النقابة، على إثر ظهورهم الإعلامي ببرنامج «الحكاية» مع عمرو أديب، اول أمس.

وقال بيان النقابة: «طالعنا في الإعلام بالأمس ظهور مجموعة من الصيادلة تدعي امتلاكها لما يسمى يسمي سلسلة صيدليات ١٩٠١١ في تحدٍ فج للقانون ومحاولة إلباس الباطل ثوب الحق وإضفاء شرعية على مخالفتهم لقانون الصيدلة المصرى، وادعاء عالمية هذا التوجه، ومن هذا المنطلق نقول إن لكل بلد قوانينه التي تحكمه حسب بيئته، فالقانون المصري يجرم سلاسل الصيدليات ويحظر على الصيدلي امتلاك أو المشاركة في أكثر من صيدليتين وألا يدير إلا واحدة، وان محاولة ايصال المشاهد إلى أن هذا هو التطوير فان الدول التي بها سلاسل صيدليات يكون فيها عدد الصيدليات متناسب مع عدد السكان كما ان تلك الدول لا تسمح بما يسمى بالدليفرى فضلًا عن أن الدواء لا يصرف إلا بروشتة ومكتوب فيها الدواء بالاسم العلمي وليس في قوانين تلك الدول ما يمنع سلاسل الصيدليات».

وأضاف: «هذا الكيان الذي يلتف على القانون المصري عن طريق تأسيس شركة من هيئة الاستثمار يكون من ضمن نشاطها ادارة الصيدليات، ولكن هيئة الاستثمار تشترط في عقود التأسيس وايضا في السجل التجاري حصول هذه الشركات على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية لمزاولة النشاط، وهذا لم يحدث لمخالفته للقوانين المصرية وبالتالي فهذا تحايل وتدليس لن نسكت عليه».

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وتابع البيان: «وقمنا بتحويل عدد 27 صيدليًا (من المعيرين أسماءهم لهذه السلسلة) إلى هيئة التأديب الابتدائية، وسوف يتم استدعاء اصحاب تلك السلسلة مرة أخرى للتحقيق معهم على اثر ظهورهم الإعلامي، واعترافهم بامتلاك ١٠٠ صيدلية ونؤكد اننا لن نتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفين، وقد سبق وحصلنا على شطب نهائي من سجلات وزارة الصحة لاثنين من أباطرة تلك السلاسل وأيضا وقف لمدة عام للصيادلة المعيرين أسماءهم لتلك السلاسل وذلك تنفيذا للأحكام القضائية، ولدينا التصميم على إنفاذ القانون في بلد يحترم القوانين ولا أحد فوق القانون. وإمعاناً في مخالفة القانون فإن سلاسل الصيدليات عمومًا ومنها هذه السلسلة هي بوابة رئيسية للاتجار في الأدوية المهربة ومحاضر التفتيش الصيدلي شاهدة على ذلك».

وتساءل:«ثم من أين لمجموعة من سبعة صيادلة امتلاك 100 صيدلية خلال سنتين فقط، ونحن نسأل ونقول من أين لهم كل هذه الأموال التي بها امتلكوا 100 صيدلية على مستوى الجمهورية وايضا أنفقوا عشرات الملايين على وسائل الدعاية الاستفزازية لكيانهم هذا غير القانوني، وإننا نتوجه أيضاً بهذا التساؤل إلى الأجهزة المعنية».

واختتم: «إن نقابة القاهرة كانت دوماً وما تزال بالمرصاد لهذه الكيانات الغير قانونية مهما علا شانها. وسوف تستمر النقابة في مواجهة تلك الكيانات ولن تدخر جهدًا في التحرك قضائيًا ضدها».

وقال الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، إن النقابة فوجئت بظهور الصيادلة في وسائل الإعلام، رغم عدم قانونية السلاسل طبقا للقانون، وإن النقابة استدعتهم للتحقيق في هذه المخالفة، حيث سيتم تحويلهم إلى للجنة التأديب، التي ستقرر العقوبة المناسبة على المخالفين.

وأضاف الشيخ: «في حالة عدم حضور المستدعين تتم مخاطبتهم مرة ثانية، بخطاب مسجل بعلم الوصول، وفي حالة عدم حضورهم، يتم تحويلهم للتأديب، دون حضورهم، وعقوبة هذه المخالفة تصل إلى الشطب».