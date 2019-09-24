شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يلتقي رئيس وزراء إسبانيا في نيويورك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الثلاثاء، بمقر منظمة الأمم المتحدة فى نيويورك، برئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان الرئيس السيسي قد ألقى كلمة مصر أمام الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تركزت على مُجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، فضلا عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط.
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