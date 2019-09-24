شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الإسكندرية» تنظم ندوة عن «استراتيجية مصر 2030 لسلامة الغذاء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظم كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية، الخميس، ندوة اقتصادية عن «مستقبل التصنيع الغذائي بمصر.. استراتيجية مصر 2030 لسلامة الغذاء».

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وقال الدكتور علاء حسب الله، أحد المحاضرين في فعاليات الندوة، إنه من المقرر أن يشارك فيها الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، الذي يطرح قانون سلامة الغذاء الجديد.

كما يطرح المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس مجلس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، دور الغرفة في دعم مستقبل الصناعات الغذائية في مصر، كما تشمل الندوة عدة محاور أهمها دور مركز تحديث الصناعة في تطوير قطاع الصناعات الغذائية والتطبيق العملي لأنظمة سلامة الغذاء، وطريق مصانع الأغذية للتسجيل بالقوائم البيضاء لسلامة الغذاء وإنتاج الألبان بين اليوم والأمس.

كما تتطرق الندوة لمخاطر تأثير استهلاك المنتجات الغذائية المحتوية على الزيوت على الصحة العامة، كما يعرض الدكتور خالد السعدني، المدير التنفيذي لمشروع تحالف الصناعات الغذائية الجديد في تعميق التصنيع المحلي في القطاع الصناعي الغذائي.