شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له من الوزراء ومحافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير كورنيش النيل بمدينة بني سويف.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح على الواقع حول أعمال التطوير التي يخضع لها الكورنيش في إطار تجميل المدينة والحفاظ على الصورة الحضارية والجمالية لها، وتمت الإشارة إلى أن المرحلة الحالية من تطوير الكورنيش تتم بطول 2 كم، وذلك بتمويل ذاتي من المحافظة.

وتتضمن أعمال التطوير إزالة التعديات التي كانت على الكورنيش أمام المحال التجارية، وإجراء بعض التوسعات، وبالتالي زيادة عرض الطريق ليصبح ثلاثين متراً على الاتجاهين، ويتضمن المشروع تنفيذ ممشى علوي وسفلي على النيل مباشرة، وبه جزء للمشاة وآخر للدراجات، ومسرح مكشوف بالجزيرة.

وتتضمن أعمال التطوير كذلك إنهاء جميع أعمال المرافق قبل بدء أعمال التطوير، حيث تم تغيير أسلاك الكهرباء الهوائية بكابلات أرضية، وتغيير أعمدة الكهرباء على نحو جمالي وحضاري.

كما تمت الإشارة إلى أنه تم توفير الاعتماد المالي اللازم للبدء في إقامة ممشى مصر على النيل مباشرة، بطول 1.5 كم، وتم الانتهاء من التصميمات والدراسات اللازمة، وسوف يتم تنفيذه على مراحل ليصبح واجهة حضارية هامة ومتنفسا لأهالي مدينة بني سويف.