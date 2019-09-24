شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يلتقي رئيس المجر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، رئيس المجر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث من المقرر أن تشهد المباحثات سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وكان الرئيس السيسي قد ألقى كلمة مصر أمام الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تركزت على مُجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، فضلا عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط.