شكرا لقرائتكم خبر عن أمين رئاسة الجمهورية يهنئ السفير السعودى بمناسبة اليوم الوطنى الـ 89 للمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي، بمكتبه اليوم، أمين رئاسة الجمهورية المصرية حسام زعتر، الذي قام بزيارة السفارة مندوباً عن الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم التهنئة للمملكة قيادةً وشعباً بمناسبة اليوم الوطني 89.

ونقل أمين الرئاسة خلال اللقاء تحيات وتهاني الرئيس عبد الفتاح السيسي، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، بهذه المناسبة العزيزة، متمنياً دوام التقدم والرخاء للمملكة وشعبها.

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وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وتبادل الأحاديث الودية.