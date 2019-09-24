شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: استطاعنا توفير وخلق 4 ملايين فرصة عمل خلال الفترة السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، أنه خلال زيارته لمحافظة بنى سويف تفقد عدد من المشروعات بداية من زيارة مجموعة من القلاع الصناعية بالمحافظة من منطقة كوم أبو راضى ومجمع مصانع العربى، الذى تجاوزت استثماراته 3 مليار جنيه ، مشيرا إلى زيارته لمصنع لإنتاج الخميرة وهو مشروع سيشمل ألف عامل من أبناء المحافظة قريبا وأكثر من 90% من إنتاجه يصدر للخارج .

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وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة تعى أن هناك إجراءات بيروقراطية ، وتم تشكيل مجموعة عمل بمكتبه لحل مشكلات المستثمرين، مؤكدا أن دور الحكومة هو إطلاق دور القطاع الخاص .

وأوضح فى تصريحات صحفية عقب زيارته لمحافظة بنى سويف ، أنه تفقد أيضا مصنع لإنتاج البنطلون الجينز، مشيدا بالعمالة المصرية من الشباب بالمصنع ، موضحا أنه يشمل ما يقرب من 800عامل و80% من إنتاجه يصدر لأوروبا ، مشيرا الى أن مصر مرت بمرحلة استثنائية ، وهو ما تطلب تدخل الدولة واستطاعنا توفير وخلق 4 مليون فرصة عمل خلال الفترة السابقة