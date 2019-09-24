شكرا لقرائتكم خبر عن مفتى الجمهورية يهنئ العالم فاروق الباز لإطلاق ناسا اسمه على كويكب بالفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بخالص التهانى لعالم الفضاء المصرى الدكتور فاروق الباز، بمناسبة قيام الاتحاد العالمى للفلك التابع لهيئة الأمم المتحدة بإطلاق اسم العالم المصرى الكبير على كويكب بالفضاء تقديرًا لدوره الرائد مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

وأشاد مفتى الجمهورية فى بيانه اليوم الثلاثاء، بالدور الكبير الذى يقوم به عالم الفضاء المصرى وغيره من نماذج العلماء المصريين الذين يرفعون اسم مصر عاليًا فى كافة المحافل الدولية، إضافة إلى جهوده الكبيرة ودوره الريادى داخل مصر فى عدد من المشاريع والمؤسسات العلمية .

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وأوضح المفتى أن العالم المصرى الكبير الدكتور فاروق الباز علامة مضيئة وصورة مشرفة لكل المصريين وخاصة الشباب الذين ينبغى عليهم العمل بجد واجتهاد لرفع اسم مصرنا الغالية عاليا فى كافة المحافل الدولية .

جدير بالذكر أن الاتحاد العالمى للفلك والتابع لهيئة الأمم المتحدة أعلن إطلاق اسم العالم المصرى الكبير" فاروق الباز"، على كويكب بالفضاء، نتيجة لدوره مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، بداية بمشروع أبوللو لاستكشاف سطح القمر فى منتصف ستينيات القرن الماضى، مرورًا بتصوير الأرض من المدار على رحلة أبوللو سيوز الأمريكية الروسية المشتركة، وتعد هذه المرة الأولى التى يتم إطلاق اسم عالم مصرى، على كويكب بالسماء يحمل اسم هذا العالم الجليل والرائد العربى من الرواد القلائل فى هذا المجال الدكتور فاروق الباز العالم المصرى الذى ولد فى الثانى من يناير 1938 فى مدينة الزقازيق، وحصل الدكتور فاروق الباز على شهادة البكالوريوس فى علوم الكيمياء والجيولوجيا من جامعة عين شمس فى عمر العشرين، وكذلك حصل فى عام 1961 على شهادة ماجستير العلوم فى الجيولوجيا، والدكتوراه عام 1964، ثم عمل فى وكالة ناسا خلال برنامج أبوللو.