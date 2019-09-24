شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد مصنع أنجل للخميرة ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال زيارته لمحافظة بنى سويف، مصنع أنجل للخميرة ببنى سويف ، مستمعا لشرح تفصيلى حول العمل بالمصنع.

وكان رئيس الوزراء قد إستهل والوفد المُرافق له الجولة ببني سويف، بزيارة مُجمع مصانع العربى بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمركز الواسطى، حيثُ تفقد مصانع إنتاج مراوح السقف، على مساحة 90 ألف م2، وتشمل إنتاج المراوح، والمغذيات (المواتير)، والفوم، بإستثمارات تصل إلى نحو 350 مليون جنيه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لها 3 ملايين جهاز سنوياً، وتوفر حوالى 1400 فرصة عمل.

وخلال تفقد الهناجر وخطوط الإنتاج، استمع رئيس الوزراء إلى عرض، من المهندس إبراهيم العربى، نائب رئيس مجموعة العربى، حول سير العمل لتنفيذ مُجمع مصانع العربى فى المنطقة الصناعية ببنى سويف، والتى يُقدر حجم الاستثمارات المتوقعة لها بحوالى 3.4 مليار جنيه، لتشتمل على 12 مصنعاً، تُقام على مساحة 168 الف متر مربع، تُوفر 11 ألف فرصة عمل، وتقوم المصانع على إنتاج مختلف أنواع الثلاجات، والغسالات، والمراوح، وأجهزة التكييف، إلى جانب مصنع لإنتاج المُكونات لتغذية العمليات الإنتاجية فى باقى المصانع، وآخر لإنتاج المواتير.

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