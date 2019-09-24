التأديبية العليا: معاقبة 3 مسئولين بالبترول تسببوا في سرقة 4 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، مدير عام المستودعات بجمعية بترول، ومدير عام الشئون المالية بعقوبة اللوم، كما غرمت مدير عام مساعد الحسابات بالجمعية السابق، بغرامة تعادل الأجر الإجمالي.

وأكدت المحكمة بأن المحال الأول بصفته الوظيفية لم يبلغ الجهة المنوط بها تأمين سيارة نقل الأموال؛ لتوفير أفراد أمن مسلحين مما سهل سرقة السيارة وما بها من أموال، كما حرر مذكرة لإلغاء التعاقد مع الشركة القديمة التي تنقل الأموال، وألغى التعاقد المحال الثالث، برغم عدم اختصاصه بذلك، مما أدى إلى إلغاء التعاقد وافتقاد الغطاء التأميني الذي يلبي الاشتراطات الواردة بوثيقة التأمين.

وأضافت المحكمة بأن دور المحال الثاني تمثل في عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية حيال تنظيم عملية نقل المبالغ الكبيرة من الخزائن إلى البنك بالمخالفة لتعليمات وثيقة التأمين ضد السرقة بالإكراه مما سهل وقوع السرقة.

وجاء بلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية بشركة بترول متضمن موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة بقيام النيابة الإدارية بالتحقيق في واقعة سرقة مبلغ 4 ملايين و271 ألف جنيه، إيراد خزينة مستودع أثناء نقله أحد البنوك.