السيسي يلتقي رئيس وزراء باكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - أ ش أ: التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، رئيس وزراء باكستان، عمران خان. جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة والسبعين للاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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