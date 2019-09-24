شراكة بين "العربية للتصنيع" وشركة عالمية في مجال السكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

استقبل الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، "باسكال سوريس" نائب الرئيس التنفيذي لشركة تاليس العالمية، لبحث أوجه التعاون والشراكة لتحديث إشارات خطوط السكك الحديدية والمترو وإقامة منظومة اتصالات متطورة لهذا المرفق الحيوي وفقا لمعايير الجودة العالمية.

وبحسب بيان اليوم، تأتي الزيارة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة بنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي في مجال السكك الحديدية والتحول من التجميع إلى التصنيع بالتعاون والشراكة مع الخبرات العالمية.

تناولت المباحثات، الإمكانيات التصنيعية بالهيئة العربية للتصنيع وما تتمتع به شركة تاليس العالمية من خبرات في مجال الصناعات الدفاعية والإلكترونية وإشارات السكك الحديدية والمترو والتحول الرقمي والرقمنة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجالات التصنيع المتعددة.

وأشار "التراس" إلى تطلع الهيئة لعقد شراكة وتعاون حقيقي مع شركة تاليس وإطلاق مشروعات استثمارية مشتركة في مجال ميكنة إشارات حركة السكك الحديدية والمترو وأجهزة الإتصالات وإقامة منظومة تحكم متطورة لخطوط السكة الحديد وصناعة المزلقانات الإلكترونية.

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وأضاف أنه تم الاتفاق على تحديد مجالات للتعاون والاستثمار.

من جانبها ، أشارت السيدة "باسكال سوريس" لاهتمام شركة تاليس بالمشاركة في فرص الاستثمار الواعدة بالسوق المصرية، مؤكدة أهمية الاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتحقيق الشراكة والتعاون في العديد من أوجه التصنيع.

وأكدت " سوريس" سعي الشركة لتوطين التكتولوجيا الحديثة للمشروعات التي تنفذها الشركة في مصر.

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