"محلية النواب" تطالب الحكومة بخطة لحل مشكلة بالوعات الصرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أحمد علي:

طالب أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بتقديم خطة متكاملة خلال 60 يوما بشأن الحلول الممكنة لحل مشكلة بالوعات الصرف الصحي غير المغطاة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة النائب أحمد السجيني، بحضور ممثلي الحكومة لمناقشة ملف سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي، ورؤية الحكومة لمواجهة هذه الأزمة وفق برنامج محدد.

وطالبت اللجنة وزارة الإسكان بعقد اجتماع خلال 15 يوما بحد أقصى، مع الجهات المعنية بمشكلة بالوعات الصرف الصحي غير المغطاة، للاتفاق على رؤية للحلول اللازمة لإنهاء هذه المشكلة، والقيام بالتطهير والتطوير وتوفير البدائل، بمشاركة ممثلي وزارتي الصناعة، والداخلية.

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وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني إن أسرع وسيلة لحين إيجاد حل جذري لمشكلة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي هي الاعتماد على دور وزارة الداخلية التي تعد الذراع الأقوى، ويجب أن تضع هذه المسألة ضمن الأولويات.

ومن جانبه، قال ممثل وزارة الداخلية اللواء أشرف توفيق إن الوزارة تشن حملات على المسابك خاصة غير المرخصة، لضبط الحالات المتعلقة بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي، لافتا إلى أن قوات الأمن تمكنت من ضبط 44 شخصا من سارقي أغطية البالوعات منذ مطلع العام الجاري.

وطالب توفيق بضرورة إيجاد آلية فنية لمنع سرقة أغطية البالوعات، مناشدا المواطنين بالاتصال على رقم ١٢٢ للإبلاغ عن حالات سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي، إلى جانب الاتصال برقم أقرب مركز الشرطة، مع قيام جميع الجهات المعنية بدورها في هذا الشأن، خاصة وسائل الإعلام والإدارات المحلية.

ومن جانبهما، قال ممثلا وزارة الإسكان والتنمية المحلية إن هناك خطا ساخنا للتواصل المباشر من جانب الأهالي مع الجهات المعنية من أجل الإبلاغ عن أية حالات سرقة لأغطية بالوعات الصرف الصحي، على الرقمين التاليين : ١٢٥ على مستوى الجمهورية، و١٧٥ في محافظتي القاهرة والإسكندرية، إلى جانب الاتصال على جميع غرف الطوارئ على مستوى المحافظات، ومبادرة "صوتك مسموع" على رقم :١٥٣٣٣٠، ورقم واتس آب :٠١١٥٠٦٠٦٧٨٣.