مصر | "النقض" تؤجل جمعيتها العمومية لعدم اكتمال النصاب إلى 29 سبتمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقض" تؤجل جمعيتها العمومية لعدم اكتمال النصاب إلى 29 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة النقض، تأجيل انعقاد جمعيتها العمومية العادية إلى يوم الأحد المقبل 29 سبتمبر، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني الصحيح لانعقادها اليوم الثلاثاء.

وتوافد منذ الصباح الباكر عدد من قضاة المحكمة على مقر الجمعية، المنعقدة بقاعة عبد العزيز باشا فهمي بدار القضاء العالي، إلا أن عدد الحضور لم يكُمل النصاب القانوني الصحيح.

وينص قانون السلطة القضائية على أن لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا إلا بحضور أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة، إذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل.

وكان من المقرر أن تناقش الجمعية إقرار جدول أعمالها والمتعلق بترتيب الدوائر ومواعيد انعقادها، وجدول الطعون المنظورة أمام كل دائرة، بالإضافة لاعتماد حركة الندب والترقيات، فضلا عن تفويض رئيس المحكمة في إدارة شئونها خلال العام القضائي الجديد.

وانضم إلى محكمة النقض 70 مستشارا من بين مستشاري الاستئناف، والنيابة العامة كأعضاء بالمحكمة، خلال الجمعية العمومية الماضية بالمحكمة في يونيو الماضي، كما تم ترقية 58 مستشارًا بالنقض إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض.