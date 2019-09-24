مصر | بلاغ يتهم عصام حجي بالتخطيط والتآمر مع جماعة الإخوان الإرهابية لارتكاب أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة 

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ يتهم عصام حجي بالتخطيط والتآمر مع جماعة الإخوان الإرهابية لارتكاب أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 5291 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، اتهم فيه الهارب عصام حجى بالتحريض ضد مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة.

ونص محمود فى بلاغه، أن الهارب عصام حجى والذي يعادى مؤسسات الدولة المصرية ويتبع سياسة تحريضية تجاهها، وذلك من خلال تصريحاته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر ومن خلال المؤتمرات التى تعقدها جماعة الإخوان الإرهابية وتقوم ببثها القنوات الموالية لهم والداعمة للارهاب والتى يحضرها حجى يدعو فيها الى إثارة الفتنة والفوضى والاضطرابات فى الشارع المصرى والاضرار بالمصالح العليا للبلاد بناءً على اتفاق بين حجى والتنظيم الدولى لجماعة الاخوان الارهابية لتحقيق اغراضها الاجرامية وهى اسقاط مؤسسات الدولة وزعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد والدعوة الى تظاهرات ضد الجيش والشرطة وارتكاب اعمال تخريبية وعنف ضد المواطنين .

وأضاف محمود، أن عصام حجى يحمل عداء شديد للدولة المصرية ويعد أداة فى أيدى جماعة الاخوان الارهابية وتنظيمها الدولى لتنفيذ مخططات ارهابية ضد مصر والتآمر ضد الجيش والشرطة، وانه يتلقى تمويلات دورية بصفة منتظمة من القيادات الاخوانية الهاربة للخارج للتخطيط والتآمر ضد مؤسسات الدولة المصرية، بالاضافة الى دعم جماعة الاخوان الارهابية لحجى وظهوره على القنوات الداعمة لها لتشويه صورة مصر والاساءة اليها والاستقواء بالخارج للتدخل فى الشأن الداخلى المصرى.

وطالب محمود فى ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لعصام حجى، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله الأراضى المصرية، وإخطار الانتربول الدولى لادراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، واحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.