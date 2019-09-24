مصر | تكثيفات أمنية لضبط المتهم بإطلاق أعيرة نارية صوب شاب بكرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكثيفات أمنية لضبط المتهم بإطلاق أعيرة نارية صوب شاب بكرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من جهودهم لضبط المتهم الهارب في واقعة إطلاق أعيرة نارية صوب شاب، محدثا إصابته بطلقات نارية، إثر نشوب مشاجرة بينهما بمنطقة كرداسة، شمال قطاع أكتوبر، بمحافظة الجيزة، بسبب وجود خلافات سابقة.

كان أصيب شاب بطلق ناري على يد أخر، إثر نشوب مشاجرة بينهما، بمنطقة كرداسة، شمال قطاع اكتوبر، بمحافظة الجيزة، وتم نقل المصاب إلى مستشفي الهرم في حالة صحية حرجة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع اكتوبر، بورود إشارة للمقدم إسلام سمير رئيس وحدة مباحث مركز شرطة كرداسة من مستشفي الهرم، بوصول عماد.م.ا، مصاب بطلق ناري بجسده، وتم حجزه داخل وحدة العناية المركزة في حالة صحية حرجة.

وإنتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال اكتوبر، والمقدم أحمد نصر وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وشخص أخر، إثر وجود خلافات سابقة بينهما، تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها الأخير طلقات نارية صوب الأول، محدثا إصابته التي نقل على إثرها إلى مستشفي الهرم، متأثرا بإصابته.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، ومعرفة أسبابها ودوافعها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.