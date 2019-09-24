مصر | النيابة تنتدب المعمل الجنائي لفحص حريق شقة بكرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تنتدب المعمل الجنائي لفحص حريق شقة بكرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل فريق من النيابة العامة، بشمال الجيزة لمعاينة حريق شقة سكنية بكرداسة، وتبين المعاينة الأولية من عدم وجود شبهة جنائية حول الحريق.

وأمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لفحص الحريق وكشف ملابساته، وكان سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة كرداسة دون إصابات، وأنتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

وتلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة في كرداسة، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وهناك عدة خطوات يجب اتخاذها لتفادى الحرائق بالشقق السكانية، وذلك نظرًا لانتشار الحرائق في الفترة الأخيرة وهي:

1-يجب غلق مصادر الغاز والكهرباء تجنبا لزيادة الاشتعال.

2- يجب الاتصال الفوري على رقم 180 المخصص للحماية المدنية دون الانتظار لمعرفة كيفية التعامل مع النيران.

3- مغادرة المكان عند حدوث اشتعال بالشقة السكنية تجنبنا لحدوث اى إصابات.

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4- النزول أثناء الحريق فيجب أن يتجه الشخص بالنزول لأسفل لأن النار تتجه لأعلى.

5- فى حالة حدوث اشتعال النيران فى شقتك تجنب استعمال المصعد نهائيا اثناء تحسبا لانقطاع أسلاك المصعد.

6- منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة تحسبا لحدوث أى ماس كهربى ن فيجب استراحته على فترات متباعدة

7- التأكد عند النوم والنزول من المنزل أقفال اسطوانة الغاز وعدم تسرب الغاز منها وابتعاد الاطفال عنها.

8- عد تشغيل المكيف الكهربائي لفترات طويله تجنبا لحدوث ماس كهربائي وخاصة فى الصيف لانه يودى الى انصهار الاسلاك الكهربائية ويجب اقفاله على فترات طوال اليوم.

9_ الاستعمال الخاطىء للأجهزة الكهربائية والتى تودى الى الحرائق فبعض الناس لا يحسن استعمال الاجهزة الكهربائية فى منزله.

10_وتعتبر الصيانة الدورية أهم هذه الخطوات التي يجب أن يحرص عليها المواطن.