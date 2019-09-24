مصر | تجديد حبس متهم قتل جارته فى مشاجرة مع زوجها بالمعادى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس متهم قتل جارته فى مشاجرة مع زوجها بالمعادى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المعادي، تجديد حبس متهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل جارته عقب نشوب مشاجرة مع زوجها.

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى قسم شرطة المعادي، بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة ووجود جثة لسيدة متوفية بمنطقة طرة، فانتقل رجال المباحث للمكان.

وتبين نشوب مشاجرة بين زوج المجني عليها وجاره، وعندما تدخلت للدفاع عن زوجها طعنها الجار طعنتين بسكين، أودتا بحياتها.

وأضافت التحقيقات إن المجني عليها سمعت بمشادة كلامية فذهبت للمكان وشاهدت تشابكًا بالأيدى، وطعنها العامل وأصاب زوجها.

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وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وإلقاء القبض عليها، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

وعقوبة القتل فى التشاجر فقد نصت المادة 546 من قانون العقوبات على أنه إذا لم يمكن معرفة الفاعل بالذات عوقب جميع من حاولوا الإيقاع بالمجني عليه بعقوبة الجريمة، فإذا كانت فى حالة الجريمة تستوجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد قضي بالعقاب لا أقل من عشر سنوات ولا يسأل المتشاجرون عن القتل ما لم يثبت وجود اتفاق سابق عليه أو يثبت اشتراكهم بالأعمال المؤدية إليه.

أما فى حالة من يقدم على ضرب المجني عليه الضربة القاتلة يكون مسئولا وحده عن الجرم ما لم يكن هناك اتفاق على توجيه هذه الضربة لأن قتل المغدور أثناء مشاجرة قامت بين الطرفين تم من غير اتفاق سابق في القصد بين المشتركين فيها ليكون كل واحد من الفاعلين مسئولا عن الجرم الذي اقترفه ويكون من أقدم على ضرب المجني عليه الضربة القاتلة هو المسئول عن جرم القتل.