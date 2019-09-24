مصر | السجن سنة لبائع أسلحة نارية بدار السلام

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عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة اليوم الثلاثاء، بالتجمع الخامس، بالسجن سنة لبائع أسلحة نارية بدار السلام، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار صبحى اللبان والعضوين هما محمد حسنى العالم ومحمود مصطفى كمال وامانة سر شريف محمد علي.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى النقيب محمد محمد عبدالقادر، معاون مباحث بقسم دار السلام، بلاغ يفيد بيقام كل من "حسين.م.آ" 23 عام شاب يدير تجارة آسلحة بدار السلام.

وبتكثيف التحريات، آثبتت صحة البلاغ المذكور وبالحصول على اذن من النيابة العامة، قام النقيب محمد عبدالقادر بمداهمة محل اقامة المتهم فتم القبض عليه، وهو يبيع "بندقية خرطوش" للمتهم الثانى "أبو زيد.ف.ع" 57 عام، فتم القبض عليهما وبحوزتهم الاسلحة النارية بدون ترخيص وبعض الاعيرة النارية، وبمواجهتهم أمام النيابة أقروا بحوزتهم للمضبوطات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة فى وقت سابق، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار بشير أحمد عبدالعال، المتهمين "صبرى عيد" و"سعيد محمد" بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه، وذلك لاتهامهما في الاتجار بالسلاح، كما أمرت المحكمة بمصادرة الأسلحة النارية محل الاتهام.

صدر الحكم بعضوية المستشارين علاء كمال البيلى وأيمن عفيفى سالم، ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب، وعبدالمجيد حلمى.

وأسندت النيابة للمتهمين وفق أمر الإحالة في القضية المقيدة برقم 89 لسنة 2018 كلى جنوب القاهرة، أن المتهمين بدائرة قسم البساتين حازا وأحرزا أسلحة نارية غير مشخشنة وهى عبارة عن "4 بنادق خرطوش" بغير ترخيص وتاجرا في أسلحة نارية وحازا وأحرزا بغير ترخيص ذخيرة خرطوش مما تستخدم على الأسلحة النارية المضبوطة معهما دون أن يكون مرخصا لهما حيازتها وإحرازها.