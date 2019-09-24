مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. مصرع 6 عناصر إخوانية فى إطلاق نار مع الشرطة بـ 6 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. مصرع 6 عناصر إخوانية فى إطلاق نار مع الشرطة بـ 6 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

عاجل.. إحالة أوراق متهمين للمفتي بعد قتلهما سائق "توك توك" بشبرا الخيمة



قضت محكمة جانايات شبرا الخيمة وأمن الدولة العليا، بإعدام متهمين لقتلهم سائق "توك توك " من أجل سرقته

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية كلا من المستشار محمد رشوان والمستشار ياسر عكاشه المتناوي وأمانة سر أشرف حسن، بإجماع الآراء إحالة أوراق متهمين لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في العقوبة المقررة بشأنهما.



نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، فى القبض على عاطل انتحل صفة رجل شرطة للنصب على أصحاب المطاعم والكافيهات بمصر الجديدة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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لقي 6 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، مصرعهم منذ قليل، إثر تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة في أثناء مداهمة وكرهم بمدينة 6 أكتوبر.



قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 370 جرام إستروكس وحشيش بالنزهة.



قررت الدائرة 30 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة تأجيل نظر أمر حبس 9 متهمين من شركاء معاذ شقيق الإرهابى معتز مطر في اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة وذلك في القضية رقم 640 لسنة 2018 حصر امن الدولة العليا، لجلسة 2 أكتوبر المقبل لتعذر حضور المتهمين.



أجلت الدائرة 30 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، نظر تجديد حبس 29 متهما لاتهامهم مع آخرين بالانضمام لجماعة إرهابية والتظاهر بدون تصريح ونشر أخبار كاذبة في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة اعلاميا بقضية "الصفافير"، وذلك لجلسة 2 أكتوبر المقبل لحضور المتهمين من محبسهم.