مصر | تأجيل أولى جلسات محاكمة سعاد الخولى لاتهامها بالكسب غير المشروع

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قررت الدائرة 20 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة جامع تأجيل أولى جلسات محاكمة سعاد الخولى لاتهامها بالكسب غير المشروع، وذلك لجلسة 30 أكتوبر المقبل لتعذر حضور المتهمة من محبسها لدواعي أمنية.

قيدت القضية تحت رقم 12373 لسنة 2019 كلى المعادى 1903 لسنة 2019.

كان المستشار عادل السعيد، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أحال، سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، لمحكمة الجنايات في 5 سبتمبر بتهمة تحقيق كسب غير مشروع، بقرابة 900 ألف جنيه.

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وتضمن أمر إحالة المتهمة إلى المحكمة أنه بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع- مدير مديرية الطب البيطرى محافظة القاهرة، والبحر الأحمر، ومستشار بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية- حصلت لنفسها ولذويها أبنائها «ر» و«أ» و«م»، علی کسب غير مشروع مبلغ قدره 900 ألف جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر ناشئة عن وجود زيادة طارئة في الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها، وكان ذلك ناتجا عن استغلالها لصفتها في الوظائف سالفة البيان، بأن استغلت وظائفها السابقة وقامت بالحصول على العديد من العقارات من الجهات التي تعاملت معها واستثمارهما بإعادة بيعها فضلا عن قيامها بعمل العديد من العلاقات مع المترددين على جهات عملها والحصول على ميزات وهدايا ومبالغ مالية، وهو ما نتج عنه زيادة في ثروتها وذويها بشكل لا يتناسب مع مواردهم وعجزت عن إثبات مصدر مشروع لها.

وكشفت التحقيقات التي جرت في الجهاز بإشراف المستشار الدكتور محمد أيوب، أن دفاع المتهمة عجز عن تقديم أي مستندات تفيد مشروعية المبلغ أو إثبات أنه آل إليها نتيجة إرث أو بطريقة مشروعه.

في الوقت الذي قال فيه دفاع المتهمة أن المبلغ المذكور هو نتيجة عمل موكلته لأكثر من 20 عاما كمسؤولة كبيرة في الحكومة أو نتيجة عملها الاستشاري في جهات أخرى، وقال إنه سيقدم للمحكمة ما يفيد ذلك.