مصر | تأجيل إعادة محاكمة متهمين بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" لـ 13 أكتوبر المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة محاكمة متهمين بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" لـ 13 أكتوبر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة 30 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل اعادة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث ماسبيرو الثانية" والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013، لجلسة 13 أكتوبر لمرافعة النيابة العامة والدفاع.

وشاهدت المحكمة عدد من المقاطع المصورة التي توثق لأحداث ماسبيرو، وتظاهرات فوق كوبري 6 أكتوبر، وظهر في أيدي بعض من هؤلاء المشاركين أسلحة مما تستخدم في الاعتداء علي المواطنين.

صدر القرار برئاسة محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل واحمد مصطفي، والمتهمين المعاد اجراءات محاكمتهما هما كل من: محمد عبد الحميد محمد الجلاد - طالب - 21 سنة ومحمد شوقي عبد الرحمن عبد الحفيظ.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير علي رجال السلكة العامة في اداء عملهم بتستعمال القوة والعنف حال حملهم لاسلحة نارية وبيضاء وادوات تستخد في التعدي على المواطنين، والتلويح بالعنف والترويع، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام وذلك بدائرة قسم بولاق ابو العلا في غضون 5 يوليو 2013.

وايضا وجهت لهم النيابة العامة تهم استعراض القوة بالاشتراك مع اخرين ولوحوا بالعنف باستخدامها ضد المجني عليهم الوارد اسمائهم بالتحقيقات بقصد ترويعهم والحاق الضرر المادي والمعنوي بهم والاضرار بممتلكاتهم لفرض السيطرة عليهم بان تجمع المتهمون مع اخرين مجهلون من اعضاء حناعة الاخوان الارهابية والموالين لهم في مسيرة بشارع كورنيش النيل بمحيط مبني الاذاعة والتليفزيون وما ان تمكنوا من المجني عليهم باغتوهم بالاسلحة المحمولة لديهم.

كانت قد قضت محكمة النقض برفض طعن 8 متهمين فى قضية أحداث العنف، التى وقعت بمحيط مبنى الإذاعة والتلفزيون فى يوليو 2013، والمعرفة بـ"أحداث ماسبيرو الثانية"، وذلك عقب عزل محمد مرسى.

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وأيدت المحكمة، الأحكام الصادرة ضدهم من الجنايات، لاتهامهم بالانتماء لجماعة إرهابية، وقضت النقض بإلغاء الغرامة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت فى مارس 2016 حكمًا بمعاقبة 15 متهمًا بالسجن المؤبد من عناصر الإخوان، وعاقبت 3 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عام، وعاقبت 5 متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرمت المحكمة كل متهم مبلغ 20 ألف جنيه.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت 23 متهمًا باتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة، والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، تكدير السلم العام.

والمتهمون الحاصلون على السجن المؤبد هم: مرتضى محمد، وسمير سعد، سامح عبد العاطى، وعمر مبارك، ومحمد سعيد، وأحمد عزت، ومحمد عزوز، إبراهيم عزمى، ووأحمد وحيد، محمد وحيد، أحمد يحيى، محمد عبد الحميد، ومعتز محمد، محمد شوقى، سعد محمد.

وحسب الحكم، فإن المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 عامًا هم: محمد عطية، على نور، مندور خليفة، والمحكوم عليهم بالسجن المشدد 10 سنوات هم: حمادة أحمد، سعيد حمد، أحمد عبد الخالق، محمد هارون، ومحمد جمعة.

