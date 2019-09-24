أخبار مصر | الإفتاء تكشف كيفية التخلص من السحر بطريقة سهلة وبسيطة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإفتاء تكشف كيفية التخلص من السحر بطريقة سهلة وبسيطة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن عدة طرق للتخلص من السحر وأعماله، عقب انتشاره بكثرة خلال الفترة الماضية، وذلك على خلفية ورود سؤال إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على فيس بوك.

حيث ورد سؤال حول السحر والأعمال جاء نصه: عند وجود سحر أو عمل بالمنزل مع العلم أنه مكتوب به طلاسم غريبة واسم الشخص المعمول له هذا السحر ماذا أفعل؟.

وقالت الدار ردا على السؤال: "نأتى بمياه وملح ونقرأ عليها المعوذتين والفاتحة وآية الكرسى، ثم نضع فيها هذا الورق ونحرقه بعد ذلك ولا يضرك شيء إن شاء الله".

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وعن السحر الأسود، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن السحر موجود وهناك درجات لتأثيره على الناس.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على موقع نشر الفيديوهات "يوتيوب"، ردًا على سؤال: "هل السحر الأسود موجود، وهل يمكن منع الرجل من معاشرة زوجته؟".

وأوضح "وسام" أن السحر مثل المرض وله علاج ودون أي تكلفة، وهو بذكر الله كثيرا، وقراءة القرآن، ويكون الشخص على صلة مستمرة بالله تعالي ليدفع عنه هذا البلاء.