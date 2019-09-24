أخبار مصر | وكيل الأزهر: الاهتمام بالعلم أول خطوات تجديد الخطاب الديني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل الأزهر: الاهتمام بالعلم أول خطوات تجديد الخطاب الديني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ‎تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ملتقى تحت عنوان "اقرأ وربك الأكرم"، وذلك بحضور لفيف من قيادات الأزهر وأعضاء هيئة كبار العلماء.

‎وقال فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، خلال كلمته بملتقى هيئة كبار العلماء "إقرأ وربك الأكرم" تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، إن العلم أساس بناء الأوطان، فبه يعلم الإنسان قيمة الوطن والإنتماء إليه، مضيفًا أن الاهتمام بالعلم هو أول خطوات تجديد الخطاب الديني.

‎ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد معبد، عضو هيئة كبار العلماء، أن التعليم هو رسالة وليست مهنة، فالمعلم يُعلم بأمر الله، فعليه أن يؤدي رسالته على خير وجه وأن يُراعي الله في الطلاب، حتى يكون لدينا جيل واعي ومتعلم يحب وطنه ويخاف عليه.

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‎وفي ذات السياق قال الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن هذا اللقاء يؤكد على الدور المحوري للأزهر الشريف، مؤكدًا أن بناء العقول هو البوابة الحقيقية للحفاظ على الوطن من خلال دفع الإتهامات ومحاربة الإشاعات، مضيفًا أن المنتسب للعلم يجب عليه أن يدرك شرف المهمة التي تقع على عاتقه حتى يكون سببًا في نهضة الوطن ورفعته.

‎وأكد الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، إن بناء العقول وغرس القيم لا يتأتى إلا بالإخلاص ومراعاة الله، مضيفًا أن بناء القيم سبيل لرفعة الوطن وهو من أهم القيم التي يجب غرسها في الكبير والصغير.

‎وقال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن واجبنا جميعًا هو غرس القيم في أبنائنا وهذه المهمة ليست موقوفة على جهة أو شخص، إنما واجب على المجتمع ككل، مضيفًا أن الأزهر يقوم بدوره في غرس القيم والأخلاق الحميدة.

‎ويهدف الملتقى إلى بث كل ما يساعد على بناءُ العقول وغرس القيم في سبيل رفعة الوطن، انطلاقًا من قيام الأزهر الشريف بدوره في تقديم الرؤية الصحيحة للإسلام، وتزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وإيمانًا من الهيئة بدورها في ضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الفكر المتطرف، وإقامة جسور التواصل مع شباب العالم كله وخاصة شباب العالم الإسلامي.