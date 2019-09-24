أخبار مصر | تعرف على أرقام الخط الساخن للإبلاغ عن سارقي أغطية البالوعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أرقام الخط الساخن للإبلاغ عن سارقي أغطية البالوعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحضور ممثلي الحكومة لمناقشة ملف سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي، ورؤية الحكومة لمواجهة هذه الأزمة وفق برنامج محدد، لوضع ضوابط حاسمة لمواجهة زهق أرواح الأطفال التى تروح ضحايا لمثل هذه الجرائم.

وقامت اللجنة وممثلي الحكومة بنشر التوعية الشاملة للمواطنين للإبلاغ عن أعمال سرقة أغطية البالوعات للصرف الصحي لحماية الأهالي وعدم وقوع ضحايا، بجانب الجهود الحكومية لمواجهة هذه الظاهرة على أرض الواقع من إيجاد بدائل لنوعية الأغطية.

وتضمنت وسائل التوعية التي ذكرها ممثل الإسكان وليد يحي عابدين، التواصل المباشر من جانب الأهالي مع الجهات المعنية بالإسكان والتنمية المحلية والصرف الصحي والداخلية من أجل الإبلاغ عن أي حالات سرقة الأغطية، عن طريق خط ساخن ١٢٥ على مستوى الجمهورية و١٧٥ في القاهرة والإسكندرية، وأيضا ١٢٢ لوزارة الداخلية وأقسام الشرطة المختلفة وجميع غرف الطوارئ على مستوى المحافظات ومبادرة صوتك مسموع بالتنمية المحلية رقم ١٥٣٣٣٠ ورقم واتس اب ٠١١٥٠٦٠٦٧٨٣، بحسب ما ذكرها ممثل وزار ة التنمية المحلية حمدي الجزار.

ومن جانبه عقب رئيس اللجنة أحمد السجيني، على ذلك بأن التوعية من خلال وسائل الإعلام بهذه الأرقام ضرورة مهمة من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين مع الجهود التي تبذل من الحكومة لمواجهة هذه الإشكالية.

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وفي هذا السياق، قال اللواء أشرف توفيق ممثل وزارة الداخلية، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى الثلاثاء؛ لمناقشة حلول مواجهة مشكلة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي وتسببها في حوادث موت للمواطنين وخاصة الأطفال، إن مواجهة مشكلة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي مسئولية مشتركة بين كل الجهات المعنية، وليست مسئولية جهة واحدة.

وأضاف اللواء أشرف توفيق خلال كلمته: "أن المعلوم لكل الناس وضباط الشرطة، أن سارق الأغطية كان محدد ومعروف، لكن في الوقت الحالي سارق أغطية البالوعات لم يعد معروف وليس ممثلا في فئة محددة، من يسرق الغطا يذهب به إلى المسبك لبيعه، السارق واحد عايز أي فلوس وخلاص، فممكن يكون بتاع الزبالة أو واحد بتاع موتوسيكل أو غيره".

وتابع ممثل وزارة الداخلية أنه يتم شن حملات عديدة على المسابك، فبعضها قانوني وبعضها غير قانوني، موضحا أنه منذ أول شهر يناير من عام 2019 الجاري، حتى الآن، تم ضبط 44 شخص من سارقي أغطية البالوعات، سواء تشكيلات عصابية أو سارقين فرديين، مستطردا: "نواصل الحملات لضبط سارقي الأغطية، وهناك حاجة لعملية فنية هندسية تمنع سرقة الأغطية، ومواجهة هذه المشكلة هي مسئولية مشتركة، لازم كله يقوم بدوره، والإعلام، لو قمنا كلنا بدورنا في وقت واحد أكيد الظاهرة دي هتختفي، لازم مشاركة من الجميع".

وأكد أنه تم توجيه الدوريات في الشوارع بالإبلاغ عن أى أغطية بالوعات مسروقة، وإبلاغ المحليات لاتخاذ اللازم لتغطيتها، وأن من يتلقي البلاغ ولا يتخذ إجراء لا بد أن يتم محاسبته، لأن هذه المشكلة عواقبها وخيمة.

من جانبه قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن أسرع وسيلة لحل هذه المشكلة أو لا يوجد أمل في وجود حل جذري سريع إلا من خلال وزارة الداخلية، متابعا: "أنت تنزل وأنت تمثل هيبة الدولة وكلنا وراك، وتقدر تخلصها في أسبوع بضبط العصابات التي تسرق أغطية البالوعات، ولا تستبعد أنه قد تكون هذه العصابات التى تسرق الأغطية مسيسة عشان الناس تموت ويعملوا هيصة عليها ويستغلوها"، لافتا إلى أنه وفقا لكلام ممثل وزارة الداخلية، فإن الوزارة أصدرت تعليمات وتوجيهات للدوريات بالإبلاغ عن أى بالوعات غير مغطاة، وتوجيهات للمباحث الجنائية بالتعامل مع هذه الوقائع ضمن الأولويات.