أخبار مصر | الصيف لم ينته.. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، في بيانها أن يسود غدًا الأربعاء طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا لطيف ليلًا على كافة الأنحاء.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انخفاض الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، ومن ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، موضحة أنها تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس وغرب البحر المتوسط، مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة البحر المتوسط فهي معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

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ونستعرض لكم فيما يلي درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن المصرية ليوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2019.

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