أخبار مصر | ممثل وزارة الداخلية بالبرلمان: في عام ٢٠١٩ ضبطنا ٤٤ شخصًا من سارقي البلوعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ممثل وزارة الداخلية بالبرلمان: في عام ٢٠١٩ ضبطنا ٤٤ شخصًا من سارقي البلوعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء أشرف توفيق ممثل وزارة الداخلية، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى الثلاثاء، لمناقشة حلول مواجهة مشكلة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي وتسببها في حوادث موت للمواطنين وخاصة الأطفال، إن مواجهة مشكلة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي مسئولية مشتركة بين كل الجهات المعنية، وليست مسئولية جهة واحدة.

وأضاف اللواء أشرف توفيق خلال كلمته، أن المعلوم لكل الناس وضباط الشرطة، أن سارق الأغطية كان محدد ومعروف، لكن في الوقت الحالي سارق أغطية البالوعات لم يعد معروف وليس ممثلا في فئة محددة، من يسرق الغطا يذهب به إلى المسبك لبيعه، السارق واحد عايز أي فلوس وخلاص، فممكن يكون بتاع الزبالة أو واحد بتاع موتوسيكل أو غيره".

وتابع ممثل وزارة الداخلية أنه يتم شن حملات عديدة على المسابك، فبعضها قانوني وبعضها غير قانوني، موضحا أنه منذ أول شهر يناير من عام 2019 الجاري، حتى الآن، تم ضبط 44 شخص من سارقي أغطية البالوعات، سواء تشكيلات عصابية أو سارقين فرديين، مستطردا: "نواصل الحملات لضبط سارقي الأغطية، وهناك حاجة لعملية فنية هندسية تمنع سرقة الأغطية، ومواجهة هذه المشكلة هي مسئولية مشتركة، لازم كله يقوم بدوره، والإعلام، لو قمنا كلنا بدورنا في وقت واحد أكيد الظاهرة دي هتختفي، لازم مشاركة من الجميع".

وأكد أنه تم توجيه الدوريات في الشوارع بالإبلاغ عن أى أغطية بالوعات مسروقة، وإبلاغ المحليات لاتخاذ اللازم لتغطيتها، وأن من يتلقي البلاغ ولا يتخذ إجراء لا بد أن يتم محاسبته، لأن هذه المشكلة عواقبها وخيمة.

من جانبه قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن أسرع وسيلة لحل هذه المشكلة أو لا يوجد أمل في وجود حل جذري سريع إلا من خلال وزارة الداخلية، أنت تنزل وأنت تمثل هيبة الدولة وكلنا وراك، وتقدر تخلصها في أسبوع بضبط العصابات التي تسرق أغطية البالوعات، ولا تستبعد أنه قد تكون هذه العصابات التى تسرق الأغطية مسيسة عشان الناس تموت ويعملوا هيصة عليها ويستغلوها"، لافتا إلى أنه وفقا لكلام ممثل وزارة الداخلية، فإن الوزارة أصدرت تعليمات وتوجيهات للدوريات بالإبلاغ عن أى بالوعات غير مغطاة، وتوجيهات للمباحث الجنائية بالتعامل مع هذه الوقائع ضمن الأولويات.

والتقى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، سلطان البركانى رئيس البرلمان اليمنى، اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، وسليمان وهدان وكيل المجلس.

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ويهدف اللقاء بحث الوضع في اليمن ودور البرلمانات العربية، ومن بينها مجلس النواب المصرى في دعم البلد الشقيق.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجلس الأعمال للتفاهم الدولي مع المديرين التنفيذيين لكبرى الشركات الأمريكية وذلك على هامش مشاركة الرئيس السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر قامت بتدشين خريطة استثمارية شاملة تمكن المستثمرين من اتخاذ قرارات ورؤية واضحة، كما وضعت استراتيجية طموحة لتصبح البلاد مركزا إقليميا للطاقة.

وكان شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في نيويورك في عشاء العمل الذي نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، الذي يضم في عضويته عددا من مديري كبرى الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية في الولايات المتحدة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن ترحيبه باللقاء مجددا مع أعضاء المجلس، الأمر الذي يجسد روح التعاون المتميز بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدا حرص مصر على تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع مجتمع رجال الأعمال والشركات الأمريكية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، وذلك في إطار من العمل المشترك لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة.

وأشاد الرئيس السيسي، بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الأعوام القليلة الماضية، موضحا في هذا الصدد ما توفره المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها فى مصر من فرص استثمارية متنوعة، وفي مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، والتي تتضمن عددا من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى، وهو ما يوفر فرصا واعدة للشركات الأمريكية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، التي تربطنا بالعديد منها اتفاقيات للتجارة الحرة، لا سيما في المنطقتين العربية والأفريقية.