أخبار مصر | السبت.. وقفة احتجاجية للصحف الحزبية المتعطلة على سُلم النقابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السبت.. وقفة احتجاجية للصحف الحزبية المتعطلة على سُلم النقابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محسن هاشم منسق رابطة الصحف الحزبية المتعطلة بنقابة الصحفيين، إن الرابطة قررت تنظيم وقفة احتجاجية على سُلم النقابة، السبت المقبل؛ وذلك اعتراضًا على عدم إنهاء المجلس برئاسة النقيب ضياء رشوان، لأزمتهم وإصدار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد لتراخيص إنشاء الموقع الخاص بهم، تحت إشراف النقابة.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أنهم تواصلوا مع عصام فرج أمين عام المجلس، والذي أكد لهم إنهاء ترخيص الموقع الخاص بهم ومواقع أخرى، بداية الشهر الجاري، والذي لم يتم حتى اليوم، بالإضافة إلى بحث إمكانية أن يتم إصدار عدد ورقي أيضًا، وليس موقع إلكتروني فقط.

وتابع: "ليس هناك جديد، وأزمتنا مستمرة، وسنبحث خطوات أخرى للتصعيد بعد الوقفة الاحتجاجية، ومستمرون في المطالبة بإصدار الموقع".



وكان وافق مجلس نقابة الصحفيين السابق، برئاسة عبدالمحسن سلامة، على تخصيص وديعة بنكية بقيمة 20 مليون جنيه، لإنشاء موقع إلكتروني للزملاء العاملين بالصحف الحزبية المتعطلة، لإنهاء أزمتهم التي استمرت نحو 10 سنوات مضت، وقام مجلس النقابة السابق، بتجهيز مقر للموقع، الذي حمل اسم "الخبر" بمنطقة السيدة زينب، وذلك لحين الانتهاء من الحصول على التراخيص اللازمة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

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وكان هشام يونس أمين صندوق النقابة بالمجلس الحالي، نفى في تصريحات صحفية سابقة، وجود وديعة بنكية تحمل اسم الصحف الحزبية حسبما ردد البعض، موضحًا أنه كانت هناك 4 ودائع بـ20 مليون جنيه، قيمة كل واحدة 5 ملايين تحمل اسم "دعم أنشطة النقابة".

وقال إن المجلس السابق اتخذ قرارًا قبل الجمعية العمومية والانتخابات الأخيرة بـ3 أسابيع بفك وديعتين منها؛ لشراء أرض مستشفى الصحفيين التي تم سحبها لعدم سداد القسط الثاني.

وأضاف أن قرار كسر الوديعتين تسبب في خسارة 1.8 ألف جنيه على النقابة، لافتًا إلى أن هناك حساب في البنك باسم الصحف المتعطلة جميعًا وليس الحزبية فقط بقيمة 188 ألف جنيه.