أخبار مصر | سعفان: ما تقوم به الدولة من مشروعات تخطت 4 تريليون جنيه لتحقيق أحلامكم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سعفان: ما تقوم به الدولة من مشروعات تخطت 4 تريليون جنيه لتحقيق أحلامكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة تهتم اهتمامًا بالغًا بتطوير ملف التدريب في مصر لما له من مكانة كبيرة في دعم آلية التشغيل، باعتباره بوابة العبور نحو التشغيل الأمثل والجيد، وهو الذي تحقق فعلًا بتدريب الشباب على أعمال السياحة والفندقة، بهذا التعاون المثمر بين الوزارة ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال، كبادرة جيدة للشباب للبدء في الانطلاق نحو مستقبل مشرق وغد أفضل، وهدف منشود تسعى إليه الوزارة وتتبناه دائمًا وإضافة كبيرة للمجتمع المصري.

جاء ذلك خلال حفل تخرج 180 متدربًا على التدريب الفندقي من الذكور والإناث، لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال، بحضور بيتر فرانك مدير عام مجموعة إنتركونتيننتال، ونصر فضالي مدير إدارة الموارد البشرية بالفندق، د. محمد هاني، مدير الدراسات الفندقية بكلية السياحة الفنادق جامعة حلوان، د. نيرفانا حراز عميد معهد سيناء للسياحة والفنادق.

وأضاف "سعفان"، أن الوزارة على أتم استعداد للتعاون مع أي جهة من شأنها أن تسهم في رفع شأن التدريب عاليًا، لما له من نفعٍ كبير على شباب الوطن.

وقال الوزير، إن هناك جهات عديدة تحملت المسئولية المجتمعية نحو توفير التدريب الأمثل للشباب، موضحًا أنه حين قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب كان لزامًا اللجوء إلى شركات القطاع الخاص، كي تكون هناك انطلاقة نحو منظومة تدريب جديدة بشكل متطور، في جميع القطاعات بشكل عام، وقطاع السياحة والفندقة بشكل خاص.

وأكد "سعفان" ضرورة نقل الأفكار الجادّة في التدريب مع باقي الشركات في جميع القطاعات للمساهمة في تطوير ملف التدريب في مصر، مرحبًا بجميع الشركات التي تود أن تسهم في تطوير ملف التدريب في مصر.

وشدد على أن الوزارة تعمل جاهدًة، على جعل الشباب مؤهلين لشغل الأعمال بتوفير تدريب مناسب لهم، كي يكون باستطاعتهم مواكبة سوق العمل بتطوراته المتلاحقة داخل مصر، وخارجها، موضحا أنه لن يتوفر ذلك إلا عن طريق تدريب الشباب تدريبًا حقيقيًا، وجادًا.

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وقال الوزير: أطلبُ منكم يا شباب مصر أن تكونوا على قلبِ رجل واحد، وأن نكون جميعًا يد واحدة لدحر قوى الشر التي تكره هذا البلد، الذي يعتبر مآوانا الوحيد وميراثنا لأبنائنا وأحفادنا.

واختتم الوزير: "سلحوا أنفسكم بالمعرفة التي تقيكم شر نشر الشائعات، لا تسمحوا لأحد أن يتلاعب بعقولكم، فمصرُ على طريقها الصحيح كي تكون في مصاف الدول المتقدمة، واعلموا جيدًا ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات كبيرة تخطت حاجز 4 تريليون جنيه لتحقيق أحلامكم وتحصين مستقبل أبنائكم، فمصرُ أمانة في أيدينا جميعًا ندافعُ عنها بكل ما أوتينا من قوة، وندفعُ في سبيل الذود عنها كل غالٍ ونفيس".

من جانبه قدم نصر فضالي خالص شكره للوزير على مساهماته الرائدة في تطوير ملف التدريب في مصر، من خلال هذا التعاون المثمر والجاد في تنمية قدرات الطلاب وتأهليهم لسوق العمل.

وفي نفس السياق أكد د. محمد هاني أن تدريب الشباب يعتبر قفزة كبيرة نحو مستقبل أفضل لهم، وإضافة كبيرة للاقتصاد المصري باعتبار أن السياحة من الروافد الأساسية في دعم الاقتصاد المصري.

وأشادت الدكتورة نيرفانا حراز بهذه المبادرة الرائدة الواعية من وزير القوى العاملة، في دعم وتطوير قدرات الشباب وما لها من أثر ملموس على عملية التخرج السياحي في مصر.