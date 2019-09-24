أخبار مصر | وزير القوى العاملة يشهد حفل تخرج 180 متدربا على الخدمات الفندقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة يشهد حفل تخرج 180 متدربا على الخدمات الفندقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد محمد سعفان وزير القوى العاملة، حفل تخرج 180 متدربًا على التدريب الفندقي من الذكور والإناث.

ويأتي حفل التخرج، تفعيلًا لبروتوكول التعاون بين الوزارة ومجموعة فنادق "إنتركونتيننتال مصر" وإفريقيا "سيتي ستارز، والذي يرمى إلى إعداد الشباب وصقلهم وتأهيلهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بالمجال الفندقي لتحقيق رؤية 2030.

ويهدف البرنامج بتوعية المتدريبن بأهمية السلامة والصحة المهنية، من أجل الحد من المخاطر التي تهدد سلامتهم في بيئة العمل الحقيقية وتدريبهم على الأقسام الفندقية: المطبخ الساخن، والبارد، وخدمة المطاعم، والإشراف الداخلي.

وحضر الحفل بيتر فرانك مدير عام مجموعة إنتركونتيننتال، ونصر فضالي مدير إدارة الموارد البشرية بالفندق، الدكتورة محمد هاني، مدير الدراسات الفندقية بكلية السياحة الفنادق جامعة حلوان، الدكتورة نيرفانا حراز عميد معهد سيناء للسياحة والفنادق.

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وفي ذات السياق، نجحت وزارة القوى العاملة، بالإشتراك مع إدارة شركتي نستله، و"فيرونيري" أيس كريم مصر، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، واللجنة النقابية بكل من شركة التبريد كيمو أيس كريم، وفرونيري، ونستله، في تجديد توقيع اتفاقية العمل الجماعي بين الجانبين لتنتهي في 19 أكتوبر 2022، لحفظ حقوق ومكتسبات 4000 عامل وموظف، وعدم إنقاص المزايا والحوافز التي يحصلون عليها وعدم المساس بها.

ونوه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الاتفاقية ألزمت ببقاء مواد اتفاقية العمل الجماعية المبرمة في 20 أكتوبر 2016 علي حالها سارية ونافذة بين طرفيه ودون إضافة أو حذف أو تعديل لأي من بنودها.

كما ألزمت بسداد 50% من مستحقات العاملين في صناديق الزمالة في الشركتين حالة قيامهما بإعادة هيكلة العمالة أو طرح مشروع للمعاش المبكر، أو إنهاء علاقة العمل بالتراضي مع العمال.

وأوضحت الاتفاقية أنه يقصد بمصطلح إنهاء علاقة العمل بالتراضي: هو كل استقالة مقدمة من العامل تقبلها إدارة الشركة وينتج عنها قيام الشركة بدفع أي مبالغ مالية للعامل بخلاف مستحقاته المقررة قانونًا أو وفقًا للوائح الشركة المعتمدة.

ونصت الاتفاقية على أنه في حالة حدوث خلل مالي بالصندوق نتيجة الأسباب المشار إليها تلتزم الشركة بالدخول في مفاوضة جماعية مع الطرف الثاني لإصلاح الخلل الناتج عن ذلك.