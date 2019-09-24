أخبار مصر | وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن القوات المسلحة مستمرة بكل قوة نحو تطوير قدراتها القتالية والفنية وفقًا لأحدث النظم العالمية في كافة الأسلحة والتخصصات لحماية الأمن القومي المصري علي كافة الإتجاهات، وفتح آفاق جديدة للتعاون العسكري والشراكة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة لإرساء دعائم الأمن والإستقرار ومواجهة المخاطر والتحديات التي تموج بها المنطقة جاء ذلك خلال لقاؤه بعدد من مقاتلى القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية.

وبحسب البيان الذي صدر اليوم، بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءً لوطنهم خلال المواجهات مع قوى التطرف والإرهاب، معربًا عن إعتزازه بالنجاحات التى تحققت للقضاء على الإرهاب فى شبة جزيرة سيناء والتى يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة بكل بسالة، ثم نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لجهودهم المبذولة فى تأمين حدود مصر الشمالية والمياة الاقليمية ضد كافة المخاطر والتحديات.

وألقى الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية كلمة أكد فيها أن رجال القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية يملؤهم العزيمة والإصرار لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة وإقتدار، مشيرًا إلى الدعم الذى تولية القيادة العامة للقوات المسلحة لدعم القدرات القتالية للقوات البحرية وتسليحها بأحدث القطع البحرية فى العالم.

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وأكد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة أن القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة والإستعداد لتأمين حدود الدولة والتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر وإستقرارها مؤكدا أن رجال القوات المسلحة أقسمو على الدفاع عن أمن وسلامة الوطن وقدسية ترابة بأرواحهم ودمائهم مهما كلفهم ذلك من تضحيات.

وأدار القائد العام حوارًا مع القادة والضباط بدأه بتوضيح كافة الأمور على المستويات المحلية والإقليمية والدولية ثم أستمع لآرائهم وإستفساراتهم تجاه كافة الموضوعات التى تدور فى أذهانهم، معربًا عن سعادتة لما لمسة من فهم واعى وإدراك صحيح لكل مايدور من تحديات تؤثر على أمن مصر القومى.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة.