أخبار مصر | السيسي: مصر أطلقت خطة طموحة للنهوض بمجتمعها والتصدي للإرهاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي: مصر أطلقت خطة طموحة للنهوض بمجتمعها والتصدي للإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن احترام مبدأ الملكية الوطنية للحلول هو أمر حتمى لضمان منظومة العمل الدولى متعدد الأطراف.

وأضاف الرئيس خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، أن لمصر تجربة وطنية فى هذا الشأن، حيث أطلقت خطة طموحة للنهوض بمجتمعها على النحو الشامل بما فى ذلك التصدى الحاسم للإرهاب.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة السادسة على التوالي، ويشارك الرئيس بصفته رئيسا لمصر، ورئيسا للاتحاد الأفريقي.

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وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال القمة الثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن السيسي قائد عظيم، ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي لقاء ثنائي مع المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل.

واطمئن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رؤساء كبرى الشركات، على حل ما يواجهونه من عقبات تعوق استثمارهم في مصر، عارضا عليهم الفرص الاستثمارية المختلفة في مصر، موضحًا لهم كافة الإجراءات التي تتخذها مصر من أجل حل العقبات التي توجه المستثمرين، وتحسين مناخ الاستثمار.

ويعرض المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية عدد من الأفلام التسجيلية لعرض لما تم انجازه في مختلف المجالات حتى يكون المواطن مطلع على ما حققته الدولة من انجازات.