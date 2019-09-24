شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يختتم جولته بتفقد المستشفى العام ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء ومحافظ بني سويف، الثلاثاء، مستشفى بني سويف العام، الذي تحول لمستشفى تخصصي في عام 2018، ليصبح تابعاً لأمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان.

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وتجول رئيس الوزراء في عدد من أجنحة المستشفى والمباني الملحقة بها، واستمع إلى شرح من مدير المستشفى الذي أوضح أن المستشفى تم افتتاحها وتشغيل المرحلتين الأولى والثانية من التطوير في عامي 2016 ثم 2017، وتشمل نحو 300 سرير بالأقسام الداخلية، و36 سرير رعاية مركزة، و12 سرير رعاية قلب، و9 أسرة قسطرة قلب، و36 غرفة عمليات، وحضانة، وقسم تعقيم مركزي، ومبنى للعيادات الخارجية، ومكاتب إدارية.

وأشار إلى أن المستشفى تشارك في تلقي حالات الطوارئ بالمدينة إلى جانب المستشفى الجامعي، حيث أن بها 10 أسرة طوارئ، إلى جانب 5 أسرة إفاقة، كما يتضمن مبنى العيادات الخارجية العديد من التخصصات، ويبلغ عدد حضانات الأطفال 56 حضانة، وعدد ماكينات غسيل الكلى 3 ماكينات.

وشدد على ضرورة تقديم الخدمة الطبية والرعاية الصحية الكاملة لأهالي المحافظة، مشيرا إلى أن الدولة تضع على أجندة أولوياته في هذه المرحلة تحسين الخدمات الطبية للمواطنين.