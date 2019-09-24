شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: مصر نفذت برنامج إصلاح اقتصادي هو الأكثر طموحًا في العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الاجتماع رفيع المستوى للدورة 74 للجمعية العامة، لفتح نقاش حول تطوير عمل دول المنطقة تحت مظلة الأمم المتحدة.

وقال السيسي: «نثق في قدراتنا على الاندماج وإعلاء مصالح شعوبنا، لذا تم تدشين آلية جديدة في القاهرة، وهي مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم الدول في مراحل بعد الصراعات».

وأضاف أن احترام مبدأ الملكية الوطنية للحلول هو أمر حتمى، لضمان فاعلية منظومة العمل الدولى متعدد الأطراف، وإن لمصر تجربة وطنية رائدة في هذا الشأن، إذ أطلقت خطة طموح للنهوض بمجتمعها على نحو شامل، بما في ذلك التصدي الحاسم للإرهاب، أو عبر برنامج إصلاح اقتصادى، هو الأكثر طموحًا في تاريخها الحديث، وذلك وفقًا لخطة وأولويات تبلورت وطنيا، وحظت بدعم الشعب المصري، الذي كان له الفضل الأول في تحمل أعبائها، وتنفيذ مراحلها الأولى بنجاح فاق المتوقع.