شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. هل تسقط الصلاة عن مريض السرطان؟ .. الإفتاء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت دار الإفتاء المصرية، خلال بثًا مباشرًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على سؤال أحد المتابعين حول صلاة مرضى السرطان، جاء نصه:"هل تسقط الصلاة عن مريض السرطان؟".

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"مريض السرطان هذا عقله حاضر أم لا؟.. حاضر إذًا هو مكلف لأن العقل مناط التكليف والعاقل لا تسقط عنه الصلاة".

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وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "لو أن الإنسان بترت أطرافه الأربعة، ولو أنه أصيب بمرض لا يستطيع معه أن يحرك طرفا من جسده لا تسقط عنه الصلاة"، مؤكدًا أنه على أى حال يصلى كيفما استطاع أن يصلى ولكن لا تسقط عنه الصلاة طالما أنه عاقل مكلف.

وتجرى دار الإفتاء المصرية بثا مباشرا بشكل دورى عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين من خلال أمناء الفتوى بالدار.