شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تشهد حفل تخريج 180 متدربا على برامج الخدمات الفندقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد وزير القوى العاملة حل تخرج 180 متدربًا على التدريب الفندقي من الذكور والإناث، والذي يأتى تفعيلًا لبروتوكول التعاون بين الوزارة ومجموعة فنادق، بهدف إعداد الشباب وصقلهم وتأهيلهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بالمجال الفندقي لتحقيق رؤية 2030، من خلال توعيتهم بأهمية السلامة والصحة المهنية، من أجل الحد من المخاطر التي تهدد سلامتهم في بيئة العمل الحقيقية وتدريبهم على الأقسام الفندقية: المطبخ الساخن، والبارد، وخدمة المطاعم، والإشراف الداخلى.

وقالت وزارة القوى العاملة: "نهتم اهتمامًا بالغًا بتطوير ملف التدريب في مصر لما له من مكانة كبيرة في دعم آلية التشغيل، باعتباره بوابة العبور نحو التشغيل الأمثل والجيد"، مؤكدة أنها على أتم استعداد للتعاون مع أي جهة من شأنها أن تسهم في رفع شأن التدريب عاليًا، لما له من نفعٍ كبير على شباب الوطن.

وأضافت: هناك جهات عديدة تحملت المسئولية المجتمعية نحو توفير التدريب الأمثل للشباب، موضحًا أنه حين قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب كان لزامًا اللجوء إلى شركات القطاع الخاص، لكى تكون هناك انطلاقة نحو منظومة تدريب جديدة بشكل متطور، في جميع القطاعات بشكل عام، وقطاع السياحة والفندقة بشكل خاص.

وأكدت ضرورة نقل الأفكار الجادّة في التدريب مع باقي الشركات في جميع القطاعات للمساهمة فى تطوير ملف التدريب فى مصر، مرحبًا بجميع الشركات التى تود أن تسهم فى تطوير ملف التدريب فى مصر.

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وشددت على أنها تعمل جاهدًة، على جعل الشباب مؤهلين لشغل الأعمال بتوفير تدريب مناسب لهم، كي يكون باستطاعتهم مواكبة سوق العمل بتطوراته المتلاحقة داخل مصر، وخارجها، موضحا أنه لن يتوفر ذلك إلا عن طريق تدريب الشباب تدريبًا حقيقيًا، وجادًا.

وقالت للشباب: أطلبُ منكم يا شباب مصر أن تكونوا على قلبِ رجل واحد، وأن نكون جميعًا يد واحدة لدحر قوى الشر التي تكره هذا البلد، الذى يعتبر مآوانا الوحيد وميراثنا لأبنائنا وأحفادنا.

واختتمت: "سلحوا أنفسكم بالمعرفة التي تقيكم شر نشر الشائعات، لا تسمحوا لأحد أن يتلاعب بعقولكم، فمصرُ على طريقها الصحيح كى تكون في مصاف الدول المتقدمة، واعلموا جيدًا ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات كبيرة تخطت حاجز 4 تريليون جنيه لتحقيق أحلامكم وتحصين مستقبل أبنائكم، فمصرُ أمانة فى أيدينا جميعًا ندافعُ عنها بكل ما أوتينا من قوة، وندفعُ في سبيل الذود عنها كل غالٍ ونفيس".