شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة المتهمين بـ«محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية» إلى 15 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 11 متهما بينهم بعض قيادات الإخوان الهاربة في تركيا في القضية المعروفة إعلاميا «بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، في اتهامهم بقتل اثنين من أفراده وشروعهم في قتل آخرين إلى جلسة ١٥ أكتوبر.

عقدت برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس بسكرتارية حمدي الشناوي .

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كانت النيابة احالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لانهم في غضون الفترة من عام ٢٠١٦ حتى ٢٠١٨ بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الاول حتى السادس قيادة بجماعة ارهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان تولوا قيادة بجماعة الاخوان الارهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على افراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها .

وتوجهوا لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة حيث وضع المتهم معتز السيارة المجهزة وعندما شاهد المتهم عبدالمجيد مرور سيارة مدير الامن والحراسة المرافقة له حتى فجر العبوة المفرقعة عن بعد قاصدين قتل مدير امن الاسكندرية والمرافقين له

ووجهت النيابة للمتهمين تهم انضمامهم لجماعة إرهابية، قتل فردي شرطة بمديرية امن الاسكندرية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على محاولة قتل مدير امن الاسكندرية وأفراد حراسته واعدوا لهذا الغرض سيارة عبوة مفرقعة

كما وجهت النيابة للمتهمين شروعهم في قتل المجني عليهم اللواء مصطفى النمر مدير امن الاسكندرية السابق وستة من أفراد حراسته واخرين تصادف مرورهم بمحيط المكان وكان قصدهم قتلهم إلا ان جريمتهم قد خابت لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج ونجاة الباقين.