شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يلقي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين، المنعقدة في نيويورك.

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