شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون يحتشدون أمام مقر الأمم المتحدة لدعم الرئيس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتشد عدد من المصريين، الثلاثاء، للتوجه إلى مقر الأمم المتحدة لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدولة المصرية والقوات المسلحة والشرطة.

ومن المقرر أن يستمع المحتشدون إلى كلمة الرئيس الذي سيلقي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة رقم 74.

المصريون يتجمعون ويحتشدون لليوم الخامس علي التوالي لتوجه إلي الأمم المتحدة لدعم وتأييد الرئيس السيسي

المصريون يتجمعون ويحتشدون لليوم الخامس علي التوالي لتوجه إلي الأمم المتحدة لدعم وتأييد الرئيس السيسي

المصريون يتجمعون ويحتشدون لليوم الخامس علي التوالي لتوجه إلي الأمم المتحدة لدعم وتأييد الرئيس السيسي

المصريون يتجمعون ويحتشدون لليوم الخامس علي التوالي لتوجه إلي الأمم المتحدة لدعم وتأييد الرئيس السيسي