- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون يحتشدون أمام مقر الأمم المتحدة لدعم الرئيس (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
احتشد عدد من المصريين، الثلاثاء، للتوجه إلى مقر الأمم المتحدة لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدولة المصرية والقوات المسلحة والشرطة.
ومن المقرر أن يستمع المحتشدون إلى كلمة الرئيس الذي سيلقي كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة رقم 74.
كانت هذه تفاصيل خبر المصريون يحتشدون أمام مقر الأمم المتحدة لدعم الرئيس (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.