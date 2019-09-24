شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة تنفذ أنشطة توعوية بالمساجد للحد من حرق المخلفات الزراعية بوسط الدلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذ فرع وزارة البيئة بوسط الدلتا مجموعة من الأنشطة للتوعية بأهمية الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز، ضمن مجهودات الوزارة للتصدى للسحابة السوداء لهذا العام، حيث تم تنفيذ 224 نشاط ما بين حملات وندوات ولقاءات جماهيرية بمحافظتى كفر الشيخ والغربية.

وقد تناولت الندوات حث المزارعين على تجنب الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وما يترتب على ذلك من غرامات بالإضافة إلى توضيح أضرار الحرق المكشوف على الصحة العامة والبيئة، وكيفية الاستفادة منها.

كما قام فرع وسط الدلتا بقياس عوادم المركبات لعدد ( 1875) سيارة تبين من تلك الحملات مطابقة عدد ( 1707) سيارة لحدود القانون والاشتراطات البيئية ومخالفة عدد ( 168 ) سيارة وتم التنبيه على المخالفين بضرورة إنهاء إجراءات الصيانة والاصلاح للمركبة حتى تصبح مطابقة للحدود المسموح بها في قانون البيئة عند إعادة الفحص مرة أخرى.

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كما تم تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة بالتعاون مع الشرطة ورؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية بنطاق محافظات الدلتا وذلك على المنشآت والصناعات الصغرى من مكامير فحم قديمة ومصانع طوب طفلى ومسابك وفواخير وغيرها من الصناعات الملوثة للبيئة والمخالفة للقانون، حيث وصل عدد المنشآت التى تم التفتيش عليها الى ( 231 ) منشأة منها عدد (43) منشأة مطابقة للمواصفات البيئية ولا تتعدى حدود القنون وتبين وجـود عدد ( 123 ) منشأة متوقفة عن العمل وتلاحظ مخالفة عدد ( 65 ) منشأة لحدود قانون البيئة وتم ازالة وتحرير محاضر بيئية لأصحاب هذه المنشآت.

وفي سياق متصل، قام فرع جهاز شئون البيئة بالبحيرة بعقد سلسة من الندوات لأئمة الأوقاف بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الأوقاف؛ حول خطورة حرق المخلفات الزراعية على البيئة والصحة العامة ، واستعراض الدعم المقدم من وزارة البيئة فى صورة معدات أو حوافز للراغبين فى تجميع قش الأرز بمواقع يتم اختيارها طبقاً لإشتراطات الأمان و السلامة، حيث شارك عدد من أئمة الأوقاف بمراكز الدلنجات والمحمودية و شبراخيت ، فى توعية المصلين بمخاطر الحرق و ذلك بحضور عدد من باحثى جهاز شئون البيئة بالبحيرة بتلك المساجد.