الحكومة: "نتعامل بجدية مع مشكلة سرقة أغطية البلاعات وجهود موسعة لحلها"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء حمدى الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، إن الحكومة تضع ملف سرقة أغطية بلاعات الصرف الصحى فى اعتبارها بكل جدية، وتسعى جاهدة لتنفيذ توصيات البرلمان لمواجهة هذه الإشكالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس السجينى، بحضور ممثلى الحكومة لمناقشة ملف سرقة أغطية بلاعات الصرف الصحى، ورؤية الحكومة لمواجهة هذه الأزمة وفق برنامج محدد، لوضع ضوابط حاسمة لمواجهة مشكلة إزهاق أرواح الأطفال التى تذهب ضحايا لمثل هذه الجرائم.
وأضاف الجزار، أن الحكومة بمختلف جهاتها المعنية اجتمعت مؤخرا واتفقت على ضوابط محددة متعلقة بتعديلات تشريعية لزيادة العقوبات لردع العصابات المتورطة فى هذه الإشكاليات كونها سرقة مال عام، مع بذل جهود إعلامية لتوضيح الحقائق أمام الجميع، والتواصل مع جميع المحافظات لتفعيل جهودها فى مواجهة هذه الجرائم وسط توافق على أن هذه الظاهرة سيئة وتضر المجتمع.
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