شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: ورش تدريبية للشباب للتعريف بمشروع تأهيل المقبلين على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم برنامج مودة لحماية الأسرة المصرية بوزارة التضامن الاجتماعى ورشة تدريية بشرم الشيخ ضمت 250 شاب يمثلون 20 محافظة ضمن فعاليات ملتقى الشباب السنوى الذى هذا العام شعار "لنعبر جسرا " وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

وصرح عمرو عثمان ،مساعد وزير التضامن الاجتماعى أن الوزارة لديها توجه رئيسى لاستغلال طاقات الشباب وفتح نوافذ التطوع فى المشروعات المختلفة واستغلال فرص الالتقاء بالشباب فى مثل هذه الملتقيات لمناقشة كافة المشاكل التى تواجههم سواء من خلال البرامج ذات الطبيعة الاجتماعية المتمثلة فى برنامج مودة أو من خلال صندوق مكافحة الادمان والتعاطى وأن ادارة برنامج مودة استفادت كثيرا من المناقشات التى دارت فى ورشة العمل وخلال الجلسة التعريفية وأن تساؤلات الشباب حول قضية الزواج والطلاق المبكر تعكس وعى كبير بخطورة الموقف.





من جانبها قالت الدكتورة رمزة حسين صدقي، مدير مشروع "مودة"، لتأهيل الشباب للزواج " إن الجلسة شهدت التعريف بالمشروع القومي لتأهيل المقبلين الزواج والحفاظ على كيان الأسرة المصرية ".