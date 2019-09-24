شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى يتفقد محور المستشار عدلى منصور على النيل ببنى سويف استعدادا لافتتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له من الوزراء، ومحافظ بنى سويف، محور المستشار عدلى منصور على النيل، والذى تم الانتهاء منه، ويستعد للافتتاح الرسمى.

واستمع رئيس الوزراء، خلال زيارته إلى محافظة بنى سويف اليوم الثلاثاء، إلى شرح حول المحور المرورى الهام، من وزارة النقل التى أشارت إلى أن المحور تم تنفيذه بنسبة 100%، ويبلغ طول المحور 4.5 كم، ويربط طريق الكريمات الصحراوى الشرقى بطريق القاهرة أسوان الزراعى وطريق بنى سويف الفيوم فى الغرب، بما يساهم فى تخفيف الضغط على كوبرى بنى سويف الحالى على النيل، وتيسير مرور الشاحنات بين ضفتى نهر النيل عند مدينة بنى سويف، وإيجاد محور تنمية جديد يربط شرق وغرب مدينة بنى سويف ويساهم فى استثمار أراضى مدينة بنى سويف.

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وأوضحت الوزارة، أن محور المستشار عدلى منصور ببنى سويف أحد 7 محاور جديدة على النيل، يتم تنفيذها وهي: محور بديل خزان أسوان، وكلابشة، وقوص، وسمالوط، وديروط، وعدلى منصور، ودراو، بتكلفة 9.5 مليار جنيه، لتضاف إلى المحاور السبعة على النيل التى انتهى تنفيذها فى عام 2014 بتكلفة 10 مليارات جنيه، وهى محاور: طلخا، وبنها، والخطاطبة، وجرجا، وبنى مزار، وطما، ومحور روض الفرج.

ويأتى تنفيذ تلك المحاور على النيل لتحقيق ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية على النيل، بحيث لا تزيد المسافة بينها عن 25 كم، لتحقيق ربط شبكة طرق الجمهورية شرق وغرب النيل، والمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة فى صعيد مصر. ومن المخطط البدء فى عدد 6 محاور أخرى على النيل اعتبارًا من يوليو 2020 وهى 3 محاور فى صعيد مصر، و3 محاور فى الوجه البحرى، واستكمال عدد 2 محور فى طما وجرجا، بتكلفة إجمالية 14 مليار جنيه.