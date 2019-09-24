شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خريطة توزيع العمل بدوائر محكمة النقض للعام القضائى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على خريطة توزيع العمل بدوائر محكمة النقض، للعام القضائى الجديد 2019 - 2020 ، وهى الدوائر الجنائية والمدنية والتجارية والعمالية ودوائر جنح النقض.

كانت محكمة النقض قد أجلت انعقاد جمعيتها العمومية العادية للأحد المقبل الموافق 29 سبتمبر الجارى، وذلك بعد عدم اكتمال النصاب القانونى الصحيح لانعقادها اليوم.

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ووفقا لقانون السلطة القضائية: "لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا، إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد قضاة المحكمة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد إذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الأقل، ولم يكمل الحضور ثلت عدد قضاة المحكمة، لذلك تم الإعلان عن تأجيل انعقادها".