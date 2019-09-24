شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين مصر والإمارات فى مجالات إدارة المخلفات والتصدى لتغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت وزيرة البيئة، على هامش مشاركتها فى قمة العمل المناخى بالأمم المتحدة، بالدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخى والبيئة الإماراتى، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارتى البيئة المصرية والإماراتية.

وناقشت وزيرة البيئة، مع نظيرها الإماراتى عددا من موضوعات التعاون المشترك أبرزها الاستفادة من الخبرة الإماراتية فى تنظيف المجارى المائية، ونقلها فى إطار حرص وزارة البيئة على الحد من تلوث نهر النيل، حيث عرض الوزير الإماراتى تقديم التصميمات الخاصة بالمراكب لتعديلها لتصبح صالحة للمياه العذبة، وأشادت الوزيرة بهذا العرض وأكدت انه يمكن انتاجها باستخدام الخامات المصرية وأعربت عن الرغبة فى إطلاع مصر على خبرة الإمارات فى إدارتها لهذا الملف بالتعاون مع سلسلة كارفور كجانب من مسئوليتها المجتمعية.

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وعرضت الوزيرة نقل خبرة مصر فى موضوعات تغير المناخ خاصة فيما يتعلق باستخدام الخرائط التفاعلية لتحديد مخاطر تغير المناخ على قطاعات التنمية المختلفة، إضافة إلى تطوير وتنمية المحميات الطبيعية.

واستعرضت الوزيرة الإجراءات الجارى اتخاذها فى دمج مفاهيم تغير المناخ في القطاع المصرفي ووضع القواعد والاجراءات اللازمة لإصدار السندات الخضراء التى سوف تسهم فى إيجاد منتجات جديدة تساعد المستثمرين على القيام بدورهم نحو البيئة بشكل مبتكر، بالإضافة إلى إمكانيات التعاون فى مجالات المخلفات والاستفادة من الخبرة الإماراتية فى هذا المجال.