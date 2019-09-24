شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كواليس أول يوم لابن شهيد سيناء فى مدرسته تركه والده جنينا ببطن أمه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مروة على حبيب، زوجة الشهيد الرائد أحمد جمال الفقى بطل سيناء، أن ابنها الذى تركه الشهيد وهو فى بطنها، قد كبر وذهب للمدرسة، ولم يذهب بمفرده، وإنما رافقه زملاء والده من رجال الشرطة، الذين احتفوا بأول يوم لابنها الذى أطلقت عليه اسم "أحمد" ليحمل نفس اسم والده.

وأضافت الأم، فى حديثها لـ"الخليج 365": "لم أتمالك نفسى وأنا أشاهد ابن الشهيد يتحرك على الأرض، ويخطو الخطوات الأولى نحو المدرسة، وصور والده تزين المكان، أملًا فى أن يسير على دربه ويكمل المشوار".

وتابعت الأم: "وجدنا حفاوة من إدارة المدرسة بمنطقة حدائق الأهرام فى الجيزة، فى استقبال ابن الشهيد فى أول يوم له بـ"kg1" وحرص مسئولو المدرسة بالتنبيه على المدرسين بالحديث عن فضل الشهادة وأهمية الشهداء فى حياتنا خلال الحصة الأولى من اليوم.

وأوضحت الأم، أن وجود رجال الشرطة برفقة ابنها فى اليوم الأول رسم البسمة على وجهه، وأثلج قلبها فرحًا، متقدمه بالشكر للرئيس لاهتمامه المستمر بأسر الشهداء، ولوزير الداخلية الذى يولى اهتماما خاصا بأبناء الشهداء.

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"الشهيد العريس"، هكذا أطلق عليه زملائه، حيث استشهد "الرائد أحمد جمال الفقي"، بعد زواجه بنحو 6 أشهر، واكتشفت زوجته حملها، وعندما أنجبت طفلها وأطقلت عليه اسم "أحمد" مثل والده.

وتروى الزوجة "مروة علي"، عن قصة تدرج زوجها البطل فى العمل الشرطى، فتقول: "زوجى التحق بكلية الشرطة 2004، وتخرج 2008، والتحق للعمل بالأمن العام بقسم أول إمبابة برتبة ملازم، ثم عمل بالانتشار السريع بمرور الجيزة، والتحق للعمل بمباحث المنطقة الأثرية بمباحث الهرم وهو برتبة ملازم أول، ثم التحق للعمل بقطاع قوات أمن الجيزة وهو برتبة نقيب لمدة 4 سنوات، وأخيرًا التحق للعمل بمديرية أمن شمال سيناء بقسم ثالث العريش، منذ أغسطس 2014 حتى استشهد، مؤكده أنه بعد انتقاله إلى قسم ثالث العريش رفض العودة إلى القاهرة وكان دايمًا يقول: لما كلنا نرجع القاهرة مين يحمى البلد ؟! ويوم12 ابريل 2015، بعد انتهاء خدمته فى الكمين، عاد إلى قسم شرطة ثالث العريش، وانفجرت عبوة ناسفة داخل سيارة مفخخة أمام القسم، فاستشهد".

وعن طفلها، تقول زوجة الشهيد، قررت تسميه ابنى "أحمد" ليكون مثل والده فى كل شىء، وحتى يثأر لروحه الطيبة، متحدثه لروح زوجها قائلة: "كل عام وأنت بخير يا أحمد..عارفة انك مبسوط فى الجنة..فخورة بك..وفرحانة انى زوجة شهيد".

وحول اهتمام بأسرتها، قالت زوجة الشهيد: "الدولة لن تنسى أبدًا أبنائها، فلا يخلو لقاء للرئيس عبد الفتاح السيسى إلا ويذكر الشهداء، هذا الأمر يدخل الفرحة لقلوبنا ونتأكد أننا فى ضمير ووجدان هذا الوطن، بالإضافة لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المستمرة لرعاية أسر الشهداء والعناية بهم".